Fortnite 7.30 voor iOS en Android ondersteunt bluetoothcontrollers

De nieuwste versie van Fortnite voor mobiele apparaten biedt vanaf nu ondersteuning voor bluetoothcontrollers. Fortnite versie 7.30 is beschikbaar voor Android en iOS op smartphones en tablets.

Volgens ontwikkelaar Epic Games is de Android-versie van Fornite compatibel met de meeste bluetoothcontrollers, waaronder in elk geval de Steelseries Stratus XL, Gamevice, XBox1, Razer Raiju en Moto Gamepad. Gebruikers van een iPhone of iPad hebben wat minder keuze. Zij moeten op zoek naar een MFi-controller die door Apple is goedgekeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Steelseries Nimbus en de Gamevice.

Fortnite ondersteunt op een handvol Android-toestellen voortaan ook een framerate van 60fps. Het gaat om de Honor View 20, Huawei Mate 20 X en de Amerikaanse uitvoering van de Samsung Galaxy Note 9. Een overzicht van alle veranderingen in Fortnite 7.30 is te vinden in de patchnotes. Noteer nog dat Fornite voor Android niet in de Play Store staat. De game moet vooralsnog geïnstalleerd worden via de website van Epic Games.