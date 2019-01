Gerucht: Fortnite krijgt een toeschouwermodus

Fortnite Battle Royale krijgt wellicht een nieuwe modus waarmee spelers als toeschouwer wedstrijden van anderen kunnen bekijken. Dat meldt een YouTube-gebruiker op basis van een e-mail die van Epic Gamers afkomstig zou zijn.

De website Fortnite Insider meldt dat YouTube-gebruiker BlueNightEdgar stelt dat hij een e-mail van Epic Games heeft ontvangen. Daarin nodigt het gamebedrijf spelers uit voor een besloten Fortnite-evenement dat begin februari in Los Angeles moet plaatsvinden. Het doel van het evenement is het spelen van rondes om Epic Games te helpen 'onuitgebrachte toeschouwerfuncties' te testen.

Epic Games heeft deze plannen voor een toeschouwermodus nog niet officieel bevestigd. Verder is onduidelijk of een dergelijke modus uiteindelijk ook voor alle spelers beschikbaar komt of dat de modus enkel bruikbaar is tijdens evenementen. Fortnite heeft op dit moment nog geen spectator modus, zodat spelers nog niet in staat zijn hun vrienden te zien strijden terwijl ze op het einde van de ronde wachten.

Het evenement waarbij de toeschouwermodus zou worden getest, vindt begin februari plaats en zou besloten zijn, waardoor het niet kan gaan om het grote, openbare e-sportsevenement van ESL dat eind februari en begin maart in het Poolse Katowice wordt gehouden. Organisator ESL heeft bekendgemaakt dat het hier samen met Epic Games een Fortnite-toernooi houdt waarbij in totaal 600.000 dollar kan worden gewonnen. Het is de eerste keer dat Fortnite onderdeel is van het grote, jaarlijkse Katowice-evenement.