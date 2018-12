'PUBG Mobile is met 200 miljoen spelers net zo groot als Fortnite'

PUBG Corp, het bedrijf achter PlayerUnknown's Battlegrounds, laat weten dat de mobiele versie van het spel inmiddels net zo groot is als Fortnite. PUBG Mobile zou inmiddels ruim 200 miljoen geregistreerde spelers hebben, wat grofweg overeenkomt met het aantal bij Fortnite.

PUBG Corp. zegt tegen The Verge dat PUBG Mobile nu meer dan 200 miljoen geregistreerde spelers heeft. Dit hoge aantal is vrij opmerkelijk, aangezien PUBG Mobile pas eind maart uitkwam voor Android en iOS. Bovendien geldt de 200 miljoen voor Fortnite voor alle platforms en niet alleen voor de mobiele versie. Zowel Fortnite als PUBG Mobile zouden nu dagelijks zo'n 30 miljoen actieve spelers hebben.

Eind november werd bekend dat Fortnite Battle Royale de mijlpaal van 200 miljoen spelers had gehaald. Het gaat om 200 miljoen geregistreerde spelers, terwijl dat aantal in juni nog op 125 miljoen zat. Die groeispurt was waarschijnlijk vooral te danken aan de release van de Switch-versie en het uitbrengen van de mobiele versies voor Android en iOS.