Battle royale-game Apex Legends heeft na een dag twee miljoen spelers

In de eerste acht uur nadat Apex Legends verscheen, waren er volgens de ceo van ontwikkelaar Respawn Entertainment een miljoen unieke spelers. Inmiddels is dat aantal volgens hem verdubbeld. De battle royale-game is gratis speelbaar.

Respawn-ceo Vince Zampella maakte melding van de miljoen unieke spelers na acht uur in een bericht op Twitter. In een tweet daarna laat hij weten dat gedurende de nacht het aantal spelers is verdubbeld. dat wijst erop dat er inmiddels twee miljoen unieke spelers Apex Legends hebben geprobeerd. De game is beschikbaar voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Apex Legends heeft in korte tijd relatief veel spelers, maar om concurrenten als Fortnite en PUBG in te halen is nog een lange weg te gaan. Die games hebben beiden honderden miljoenen spelers. Veel daarvan zijn spelers van de mobiele versies van die games, van Apex Legends is er geen versie voor smartphones en tablets.

Battle royale-game Apex Legends kwam maandagavond Nederlandse tijd uit. De game is gemaakt door Respawn Entertainment, de studio achter de Titanfall-games. Apex Legends speelt zich in het Titanfall-universum af, maar dan zonder de exosuits en de grote bestuurbare titens. Apex Legends is een battle royale-game waarin spelers altijd als een team van drie beginnen. Er doen in totaal zestig spelers mee per potje.

Op reddit geven de ontwikkelaars een samenvatting van hoe de launch van de game is verlopen. Ze zeggen deze week dagelijks een update te zullen geven. Vooralsnog lijken er geen grote problemen te zijn, veel spelers laten zich op reddit positief uit over de game. Wel komt er een kleine serverpatch die de stabiliteit moet verbeteren.

Ook staat op reddit een roadmap van wat de ontwikkelaars dit jaar aan Apex Legends willen toevoegen. In maart komt de eerste battle pass en later in het jaar verschijnen er updates met nieuwe legends, wapens en loot.