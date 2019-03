Apex Legends-map lekte jaar geleden uit maar bleef onopgemerkt

Apex Legends kwam begin februari uit als een grote verrassing. De battle royale-game was daarvoor niet aangekondigd, er zijn nooit teasers van getoond, laat staan een trailer. Nu blijkt dat een jaar geleden de map al is uitgelekt, maar dat bleef vrijwel onopgemerkt.

In maart 2018 plaatste gebruiker hiticonic in de Titanfall-subreddit een afbeelding met de 'vermeende minimap van een Titanfall-battle royale-game'. Verdere informatie gaf de gebruiker niet, zo meldde hij niet waar de afbeelding vandaan kwam.

Het leverde destijds vooral sceptische en negatieve reacties op. In de reactie met de meeste upvotes wordt de hoop uitgesproken dat dit geen werkelijkheid wordt. Een andere reactie merkt op dat de schaal van de minimap niet klopt. Overigens is niet iedereen negatief, een aantal redditgebruikers ziet de game wel zitten. Wat nu vooral opvalt, is dat het topic weinig aandacht kreeg en vrijwel onopgemerkt in de archieven is verdwenen.

Respawn Entertainment heeft de uitgelekte minimap destijds wel heeft opgemerkt. Dat blijkt uit een reactie van communitymanager Jayfresh_Respawn. In een recente thread op reddit zegt hij dat het een opluchting was om te zien dat mensen het lek niet serieus namen en dat hij dacht 'die persoon kan volgend jaar in ieder geval zeggen dat hij gelijk had'.

Opvallend is overigens dat hiticonic, die de uitgelekte map publiceerde, een moderator is van de Apex Legends-subreddit. Een theorie die nu opgeworpen wordt door andere gebruikers is dat het om een bewust lek ging. Als dat zo was, had het in ieder geval weinig effect.

Apex Legends kwam begin februari uit en wist in korte tijd miljoenen spelers aan zich te binden. De minimap die vorig jaar uitlekte is niet exact gelijk aan de map die nu in het spel zit, maar er zijn wel veel overeenkomsten.