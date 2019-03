Trailer toont remake van Pokémon-film Mewtwo Strikes Back Evolution

Het Japanse Youtube-account van Pokémon heeft een trailer uitgebracht van de aankomende cg-remake van Mewtwo Strikes Back. Het filmpje geeft een glimp van de nieuwe stijl die de remake heeft. Mewtwo Strikes Back Evolution komt in juli uit in de Japan.

In de Japanstalige trailer zijn korte scenes uit de film te zien, voornamelijk die waar Pokémon in zichtbaar zijn. Menselijke personages komen minder aan bod. Het filmpje begint met Mew die uit een plas water schiet en richting een berg vliegt. Het laboratorium waar de Pokémon worden gekloond is daarna te zien. De laatste scenes lijken zich af te spelen in de arena waar de Pokémon uiteindelijk tegen elkaar strijden.

De film werd afgelopen oudjaarsdag aangekondigd met een korte teaser op Youtube. Een tweet van het officiële Pokémon-account geeft aan dat internationale details over de film binnenkort uitkomen. Mewtwo Strikes Back: Evolution komt op 12 juli uit in Japan. Volgens IMDB komt de film op 17 november uit in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Over een release in de Benelux is nog niets bekend.

Mewtwo Strikes Back was de eerste Pokémon-film en kwam in 1998 uit. Mewtwo komt er in de film achter dat hij is gekloond om als wapen te gebruiken en wil daarom wraak nemen. Hij nodigt meerdere Pokémontrainers uit om op een eiland tegen de beste trainer van de wereld te strijden. Als de trainers erachter komen dat het een list is, proberen ze zijn plannen tegen te stoppen.

Het is niet de enige Pokémon-film die dit jaar uitkomt. In mei komt ook Pokémon Detective Pikachu uit. Dat is een film met een nieuwe verhaallijn en Ryan Reynolds in de hoofdrol als Detective Pikachu. Die film combineert live-actionelementen met cg-beelden. Van die film verscheen deze week ook een nieuwe trailer.