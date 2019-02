Tweakers Podcast #48 - Vouwtelefoons achter glas, gebarenbesturing en kleuter-5g

Videomaker Mark van der Kruit, en mobile redacteuren Chris Broesder en Arnoud Wokke namen deze week de podcast op in Barcelona, waar het Mobile World Congress plaatsvindt. De podcastapparatuur ging mee, zodat we konden napraten over deze spectaculaire beurs.

Bij het opnemen kwamen we erachter dat ons appartement in Barcelona beter de naam Echoput had kunnen dragen. Bij dezen onze welgemeende excuses voor de minder goede geluidskwaliteit dan je van de Tweakers Podcast gewend bent. Dit is de tweede keer, na aflevering 41 vanaf de CES in Las Vegas, dat we de podcast vanaf een beurs maken en we moeten het duidelijk nog leren.

Daar staat tegenover dat je zaken hoort die misschien geheim hadden moeten blijven. Zo onthult Chris dat een bekende smartphonefabrikant een telefoon had willen laten zien, maar daar op het laatste moment van afzag. Arnoud doet een gooi naar de reden waarom providers zo happig zijn op 5g: de mogelijkheid op een nieuwe melkkoe, na belminuten en sms'jes, en naast abonnementen voor mobiele data.

Daarbij blijft het niet. Mark en Chris betuigen hun voorkeur voor kleine telefoons, die volgens hen met de komende vouwbare modellen een comeback mogen maken. Uiteraard buigen we het gesprek ook nog om naar de al gepresenteerde vouwbare telefoons. Gaat het dan alleen over telefoons en mobiele netwerken? Nee hoor, Mark heeft nog een lichtpuntje met zestien miljoen kleuren.

0:20 Opening

1:06 De telefoon die toch niet kwam

3:21 Een klein lichtpuntje

6:05 5g en thin clients

11:25 Hoe het MWC eruitziet

15:43 Cheaten met 5g-telefoons

20:21 Vouwbare smartphones aanraken

31:10 Wij willen kleine telefoons

35:31 De Jomanda-telefoon

42:10 Hoe je meer dan één camera gebruikt

47:13 Xiaomi vs OnePlus

53:58 Sneakpeek

Links:

Preview Oppo-telefoon met '10x zoom'

Preview vouwtelefoon Huawei Mate X

Preview Xiaomi Mi 9

Preview Nokia 9 PureView met vijf camera's

Preview LG G8 ThinQ

Preview Sony Xperia 10 en 1 met 21:9-schermen