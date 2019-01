Tweakers Podcast #40 - Interactieve films, oprolbare tv's en kledingvouwrobots

In deze eerste aflevering van 2019 blikken we vooruit op de Consumer Electronics Show, die in de tweede week van het jaar in Las Vegas plaatsvindt. We bespreken de producten en technologieŽn die we daar verwachten tegen te komen.

Zo bespreken we de oprolbare oled-tv, waarvan we vorig jaar al een prototype zagen. Technisch gezien zijn er nog genoeg hordes en onbeantwoorde vragen, maar iedereen is het erover eens dat een oprolbare tv ideaal zou zijn. Dan zouden we meteen een goede use case voor 8k-tv's hebben, want hoewel we er daarvan ook veel verwachten op de CES, is de vraag vooralsnog: 'Waarom?'

Julian zal tijdens de CES een scherp oog houden op AMD, Intel en Nvidia, die allemaal interessante technologieŽn en producten in de pijplijn hebben zitten, en Wout hoopt dat we nog wat vernieuwing op het gebied van virtual reality gaan zien, want het momentum lijkt behoorlijk ingezakt. En wat te denken van een robot die automatisch je kleding voor je vouwt? Vorig jaar zagen we een slecht werkend prototype en Sim hoopt dit jaar iets te zien dat wel bij hem thuis zou kunnen staan.

00:20 Opening

01:02 De nieuwe Nokia Pureview met 5 lenzen

04:22 Energie uit warmte halen met FlexTEG

07:19 Mark keek een interactieve film op Netflix

12:42 Oled-schermen komen naar laptops en monitoren

19:25 Tweakers gaat naar de CES

21:46 Dit jaar wordt het jaar van 8k-tv's

26:07 De toekomst van de tv is oprolbaar

33:42 Wat doen AMD, Nvidia en Intel op de CES?

35:57 Wie wil er nou geen kledingopvouwrobot?

37:38 Auto's op een technologiebeurs

40:47 Gaat het nog goedkomen met Virtual Reality?

43:57 Buigbare dingen

De aflevering van volgende week zullen we tijden CES opnemen. De kans is groot dat deze later op de donderdag online komt dan normaal.

