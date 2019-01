NASA toont eerste beeld 'sneeuwpop-ruimterots' Ultima Thule

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste foto gedeeld die de New Horizons-verkenner heeft gemaakt van Ultima Thule, een ruimterots aan de rand van ons zonnestelsel. De ruimterots lijkt het meest op een sneeuwpop.

Het gaat in feite om twee objecten die op elkaar zijn gebotst en die samen door de ruimte gaan en niet om één rots, zo zeggen NASA-wetenschappers in een livestream. NASA noemt het grote gedeelte, de buik van de sneeuwpop, de Ultima en het kleinere hoofd Thule om ze uit elkaar te houden.

De ruimterotsen zijn gecombineerd ongeveer 33 kilometer in diagonaal, bij benadering de afstand tussen de centra van Amsterdam en Utrecht en iets minder dan de afstand tussen Antwerpen en Brussel.

De NASA-wetenschappers benadrukten dat er een klein gedeelte van de data die New Horizons heeft vergaard tijdens het passeren van Ultima Thule rond de jaarwisseling heeft kunnen doorsturen. In totaal gaat het om 50GB die de ruimteverkenner met de snelheid van het licht richting de Aarde stuurt, maar de smalbandverbinding tussen New Horizons en de Aarde zorgt ervoor dat het doorsturen ongeveer twee jaar lijkt te gaan duren. Daardoor komen later foto's in hogere resoluties en meer data beschikbaar.

Ultima Thule, oftewel 2014 MU69, werd in 2014 ontdekt met behulp van de Hubble-telescoop en bevindt zich op 6,4 miljard kilometer van de aarde in de zogenoemde Kuipergordel, de gordel van miljarden rotsen en ijsobjecten rondom het zonnestelsel. New Horizons ging eerder langs Pluto. Daarna had NASA gelijk Ultima Thule als volgende bestemming op het oog. Ook was toen bekend dat New Horizons de ruimterots rond de jaarwisseling van dit jaar zou bereiken.