Astronomen maken zich op voor het bestuderen van diverse eclipsen, waarbij Kuipergordel-object 2014 MU69 voor diverse sterren langs schuift. De eclipsen moeten info geven over het object, dat het volgende doel is van Pluto-verkenner New Horizons.

New Horizons komt op Nieuwsjaarsdag 2019 aan bij MU69 en met de informatie over de samenstelling en omgeving van het object willen astronomen op tijd weten of de bestuurders van de NASA-sonde aanpassingen moeten doen aan het traject, schrijft de ruimtevaartorganisatie. De eclipsen vinden plaats op Aarde. De eerste is op 3 juni in onder meer het zuiden van Latijns-Amerika.

MU69 is een object in de Kuipergordel met een doorsnede van ongeveer veertig kilometer. Het is het verst gelegen object in de ruimte waar de mensheid ooit een sonde naartoe heeft gestuurd. Met de observaties vanaf Aarde willen astronomen onder meer zien hoe reflectief het oppervlak is, iets dat belangrijk is om te bepalen vanaf welke plek New Horizons MU69 op de foto kan zetten.

New Horizons is de sonde van NASA die vorig jaar langs Pluto kwam. Dat leverde voor het eerst high-res beeldmateriaal van de dwergplaneet op. Nog voor New Horizons klaar was met het onderzoek naar Pluto, had NASA al besloten om de missie te verlengen met een bezoek aan onder meer MU69. Voor ruimtesonde Dawn is het wel voorbij; die blijft rondjes cirkelen rondom dwergplaneet Ceres.