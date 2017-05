Door Mark Hendrikman, zaterdag 27 mei 2017 14:41, 23 reacties • Feedback

Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic is begonnen met het implementeren van nieuwe manieren om valsspelers in de game af te straffen. Een medewerker meldt dat betrapte valsspelers 'mogelijk niet alle Pokémon om zich heen kunnen zien'.

Niantic publiceert zelf geen details over de maatregelen om reverse engineering van de technieken zo veel mogelijk te dwarsbomen, maar bevestigt wel de vermoedens van de beheerders van de Pokémon Go-gemeenschap The Silph Road. Spelers die gebruik maken van bots, oftewel spelerspersonages die aangestuurd worden door computers, kunnen geen zeldzame Pokémon meer vinden waar ze die altijd wel konden vinden. Het is niet bekend welke Pokémon dan overblijven, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het gaat om beestjes als Pidgeys, Rattata's, Zubats en Magikarps.

Niet alleen bot accounts, maar ook zogenaamde scanners, bots die via location spoofing in kaart brengen waar zeldzame monsters zich bevinden, krijgen te maken met deze nieuwe maatregelen. Verschillende scanners melden dat ze alleen nog zeer veelvoorkomende Pokémon weten op te sporen.

Beeld: nottobetrustedwithknives.com

Het is ook voor het eerst dat dergelijke bot accounts wel door mogen gaan met spelen; voorheen kregen ze altijd een volledige ban. Het proces lijkt automatisch te verlopen, wat mogelijk betekent dat Niantic valsspelers identificeert met behulp van machine learning, wat ook zou betekenen dat het detectiesysteem scherper wordt naarmate het meer getraind wordt. Volgens de Silph Road-beheerder is het aantal onterechte afstraffingen beperkt.

Pokémon Go is een augmentedrealitygame waarin spelers er in de fysieke wereld op uit moeten gaan om de bekende monstertjes van de Gameboy-games en animatieserie te vangen. Deze beestjes kunnen ze vervolgens trainen om ze sterker te maken en zelfs te laten evolueren in indrukwekkendere varianten. Ook kunnen spelers het gevecht aangaan met andere trainers. Tweakers heeft van de game een review gemaakt, maar daar moet wel bij vermeld worden dat de game inmiddels bijna een jaar aan doorontwikkeling achter de kiezen heeft.