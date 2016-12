Door Sander van Voorst, vrijdag 23 december 2016 20:34, 34 reacties • Feedback

Niantic heeft een evenement aangekondigd dat duurt van 25 december tot 3 januari. In die periode hebben spelers meer kans om recent toegevoegde Pokémon uit eieren te ontvangen. Bovendien zijn speciale Pikachu langere tijd te vangen.

Niantic laat weten dat spelers tijdens het evenement elke dag een incubator krijgen bij het eerste bezoek aan een Pokéstop. Deze kan een enkele keer gebruikt worden. Bovendien is er een grotere kans om bij die bezoeken eieren te ontvangen die Pokémon uit de tweede generatie bevatten, zoals Togepi en Pichu. Deze werden vorige week aan de game toegevoegd.

In een tweede evenement, dat van 30 december tot 8 januari duurt, is er een hogere kans om starter-Pokémon en hun evoluties tegen te komen. Daaronder zijn bijvoorbeeld Wartortle, Charizard en Venusaur. Om de kans op een van deze beesten te verhogen, is de duur van een lure bovendien verlengd van een half uur naar een uur, aldus Niantic. De eerste keer dat het bedrijf een evenement in Pokémon Go organiseerde, was in oktober. Toen was het thema Halloween.

Pokémon Go is niet de enige game die een evenement aan de feestdagen en nieuw jaar wijdt. Zo is er in de Blizzard-shooter Overwatch een winterthema geïntroduceerd met onder andere nieuwe skins en voorwerpen, die te verkrijgen zijn via loot boxes. Vergelijkbare acties zijn te vinden in andere Blizzard-games. Voor Battlefield 1 behelst de feestdagenactie onder andere nieuwe dog tags en speelmodi. Destiny en het recent uitgebrachte Planet Coaster doen het vooral met thema-items.