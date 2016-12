Door Olaf van Miltenburg, donderdag 22 december 2016 20:39, 38 reacties • Feedback

Niantic heeft zoals beloofd nog dit jaar Pokémon Go voor de Apple Watch beschikbaar gemaakt. Spelers kunnen met de wearable Pokémon vinden en items verzamelen bij PokéStops. Daadwerkelijk vangen van Pokémon kan niet met Apples slimme horloge.

Niantic beloofde in september dat Pokémon Go nog in 2016 zou verschijnen en vlak voor het begin van de vakantie heeft het bedrijf de app vrijgegeven, al kan het nog even duren voor gebruikers deze kunnen ontvangen. Het gaat om een companion app voor Pokémon Go op de iPhone.

Spelers kunnen op de smartwatch notificaties krijgen voor Pokémon en PokéStops die in de buurt zijn en ook toont de app de afstand die nog afgelegd moet worden voor het uitbroeden van eieren en het ontvangen van Candy van de Buddy Pokémon.

Ook zijn speelsessies van de app te combineren met Workout, voor het behouden van de activiteit en het aantal calorieën dat verbrand is. Om Pokémon daadwerkelijk te vangen moeten gebruikers de iPhone hanteren.