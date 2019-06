Niantic beëindigt ondersteuning Apple Watch in Pokémon Go

Spellenmaker Niantic heeft ondersteuning voor de Apple Watch in Pokémon Go per 1 juli beëindigd. De studio wil niet langer dat spelers hun aandacht moeten verdelen over twee apparaten.

Een deel van de functionaliteiten die de Apple Watch in het spel had, zijn overgeheveld naar de zogenaamde Adventure Sync-functie. Die bestaat uit het ophalen van fitnesstrackingdata van Google Fit en Apple Health. Deze telt mee naar het verdienen van buddy candies en het broeden van eitjes. Hoe meer activiteit gelogd is in de apps, hoe meer vooruitgang. Het voordeel hiervan is dat de Pokémon Go-app niet constant open hoeft te staan en daarmee de acculading gebruikt.

Pokémon Go kreeg ondersteuning voor de Apple Watch in december van 2016. De functionaliteit werd zelfs met enige fanfare aangekondigd tijdens een Apple-evenement enkele maanden daarvoor. 1 op de 3 respondenten van een poll van Pokemon Go Hub zegt dat ze de toegevoegde waarde van de Apple Watch-app zullen missen.