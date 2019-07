Google stopt met Nest-app voor smartwatches

Googles Nest-applicaties werken niet meer met smartwatches. Zowel Wear OS als watchOS worden niet meer ondersteund. Volgens Google gebruikte waren er te weinig mensen die de apps gebruikten.

Er is maar een klein aantal mensen dat de Nest-app voor smartwatches gebruikt en daarom is besloten om er geen tijd meer in te steken, zegt Google in een verklaring tegen website 9to5google. Voortaan richt Google zich enkel nog op de volledige apps voor smartphones en op integratie met Google Assistent. Gebruikers van een smartwatch met Googles Wear OS kunnen op die manier hun Nest-apparatuur nog bedienen via de Assistent, maar bij Apples watchOS is dat niet mogelijk.

Met de smartwatch-app konden gebruikers onder andere notificaties zien, de temperatuur instellen van Nest-thermostaten en een Home- of Away-modus instellen. Het blijft mogelijk om notificaties te ontvangen op een smartwatch via een koppeling met de smartphone-app, maar de andere functionaliteit verdwijnt. Gebruikers van de app krijgen een melding te zien dat de ondersteuning is gestopt en dat ze de applicatie moeten verwijderen.