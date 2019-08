Leds op Nest-camera's kunnen voortaan niet meer uit bij opnames

Google voert een update uit bij Nest-apparaten met camera die de optie om status-leds uit te schakelen verwijdert. Als de camera in gebruik is, zal de status-led van Nest-producten voortaan altijd actief zijn

Google meldt het doorvoeren van de update in een e-mail aan Nest-gebruikers. De wijziging van de functie van de statuslampjes geldt voor de Nest-camera's, Dropcam en Nest Hello. Na de wijziging kunnen gebruikers de leds nog wel dimmen maar niet meer geheel uitschakelen bij activiteit van de camera.

Bij de Nest-camera's en Nest Hello gaat het om groene leds, bij Dropcam om blauwe leds. Bij het streamen van live video knipperen de leds. Ook dit is niet meer uit te schakelen. Google gaf in mei al een indicatie dat de wijziging er aan zou komen. De update is volgens Google onderdeel van zijn streven om in het kader van privacy duidelijkheid te geven over de werking van smarthomeproducten. De wijziging staat ook beschreven in een nieuw privacybeleid.

Op de supportpagina van Google Nest maken enkele gebruikers hun ongenoegen over de wijziging kenbaar. Een wijst erop dat de camera zo een makkelijk doelwit wordt voor nachtelijke inbrekers terwijl een ander vindt dat zijn rechten als consument zijn aangetast omdat het product nu niet meer werkt zoals geadverteerd.