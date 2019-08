Nest Hello-deurbel ziet voortaan wanneer er een pakket wordt geleverd

Bij Amerikaanse bezitters van een Nest Hello kan Googles slimme deurbel voortaan detecteren wanneer er een pakket wordt geleverd. Voorwaarde is wel dat de gebruiker een abonnement neemt op de betaalde Nest Aware-dienst van het bedrijf.

De nieuwe functie wordt bij Amerikaanse gebruikers dezer dagen toegevoegd via een software-update. De Nest Hello is daarna in staat om dozen en andere pakketten te herkennen die aan de voordeur worden bezorgd. De gebruiker wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld via een notificatie.

In het verleden kreeg de gebruiker bij elke beweging aan de voordeur een notificatie. Nu kan er dus een onderscheid gemaakt worden tussen de levering van pakketten en andere activiteiten. Als er een koerier wordt verwacht, hoeft de gebruiker hierdoor niet langer iedere melding te bekijken.

Volgens The Verge vereist de nieuwe functie wel een abonnement op de betaalde Nest Aware-dienst. Deze service omvat ook een aantal andere extra mogelijkheden, zoals de detectie van bekende en onbekende gezichten, en een functie om de bewegingsdetectie voor bepaalde zones in het beeld uit te schakelen. Prijzen van een Nest Aware-abonnement beginnen bij vijf euro per maand.

Bij Amerikaanse gebruikers die al over een Nest Aware-abonnement beschikken, wordt de nieuwe functie dezer dagen automatisch geactiveerd. Desgewenst kan de detectie van pakketten via de instellingen weer worden uitgeschakeld. Of en wanneer de nieuwe functie ook naar Nederland en België komt, is nog niet duidelijk.