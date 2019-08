Nest blijft bruikbaar met Ifttt als gebruikers accounts niet overzetten

Nest-producten kunnen blijven werken met automatiseringsdienst Ifttt, ofwel If This Then That. Gebruikers moeten dan echter hun Nest-account niet omzetten naar een Google-account, waarschuwt Ifttt. Ook moeten ze de connectie tussen de diensten niet verwijderen.

Ifttt waarschuwt gebruikers van Nest-apparaten hun accounts niet om te zetten naar een Google-account. De waarschuwing komt kort voordat Google van plan is alle Nest-gebruikers naar een Google-account te migreren. Daar is het bedrijf inmiddels mee begonnen, blijkt uit een blogpost waar ook Ifttt naar verwijst. Ifttt heeft via e-mail een waarschuwing aan gebruikers gestuurd om dat vooral niet te doen.

Door de accounts niet te migreren kunnen gebruikers hun Nest Thermostaat, de Protect-rookmelders en de Nest-beveiligingscamera blijven gebruiken met Ifttt. Google kondigde in mei aan dat de Works With Nest-api's zouden stoppen, waardoor Nest-apparaten alleen nog compatibel zouden zijn met de eigen Assistant. Na veel ophef onder gebruikers kwam het bedrijf daar deels op terug door ervoor te zorgen dat bestaande Works With Nest-verbindingen ook ná de beoogde datum zouden blijven werken. Daar horen dus ook Ifttt-verbindingen bij, maar dan moeten gebruikers hun account wel behouden zoals dat nu is.

Gebruikers die niet migreren naar een Google-account, kunnen daardoor functionaliteit mislopen. Het gaat daarbij vooral om functies die in de toekomst waarschijnlijk nog worden toegevoegd, die dan enkel nog werken met de Google Assistant. Ifttt waarschuwt gebruikers ook hun Ifttt-connecties met Nest-accounts niet te verwijderen, omdat ze die dan niet kunnen terugzetten.