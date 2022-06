Philips Hue-producten verliezen integratie met Works with Nest

Vanaf 17 november zijn Philips Hue-producten niet meer te gebruiken in combinatie met Works with Nest. Dat geldt ook voor bestaande Philips Hue-gebruikers. Dit heeft te maken met het feit dat Google in mei vorig jaar al aankondigde dat het Works with Nest-programma gaat verdwijnen.

Het wegvallen van de ondersteuning werd als eerste opgemerkt door de website The Ambient, waar een screenshot is te zien afkomstig uit de Philips Hue-app. Daarop staat dat de Philips Hue-integratie met Nest Thermostat, Nest Cam en Nest Protect per 17 november komt te vervallen. Eerder stopte Philips al met de integratie van nieuwe gebruikers, maar tot nu toe konden bestaande gebruikers er nog gebruik van maken.

Inmiddels heeft Signify, het bedrijf achter Philips Hue en de slimme Philips-verlichtingsproducten, deze wijziging ook officieel bevestigd. Daarin herhaalt het bedrijf dat Google van het Works with Nest- naar het Works with Hey Google-programma overgaat, wat ook gevolgen heeft voor Philips Hue. Deze gevolgen zijn volgens Signify slechts tijdelijk, omdat de functionaliteiten door Google in de Home-app worden ingebouwd.

Om toegang te krijgen tot features als Home en Away Routines, moet de Philips Hue-account aan de Google Home-app worden gelinkt. Deze features zijn recent toegevoegd aan de Home-app. Deze toevoeging maakt dat het wegvallen van de Philips Hue-ondersteuning van Works with Nest waarschijnlijk niet als een enorm probleem zal worden ervaren, aangezien de vrees van het verliezen van de Home/Away-functionaliteit een van de voornaamste klachten van gebruikers was toen vorig jaar bekend werd dat het Works with Nest-programma zou verdwijnen.