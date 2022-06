Philips Hue-lampen krijgen ondersteuning adaptieve verlichting met Apple HomeKit

Philips Hue-lampen kunnen hun kleur aanpassen aan het moment van de dag voor gebruikers die de lampen aansturen via Apple HomeKit. De functie zit in iOS 14, maar nu heeft ook de Hue-software een update gekregen om de functie te ondersteunen.

Adaptieve verlichting in Philips Hue Bridge. Bron: iCulture

De functie heet Adaptieve Verlichting en is beschikbaar met versie 1941132070 van de Hue Bridge-software, meldt iCulture. Als de functie aanstaat, begint de lamp 's ochtends met warme kleuren om vervolgens overdag koelere tinten af te geven. In de avond maken de lampen zichzelf weer wat warmer.

Adaptieve verlichting werkt met lampen uit de White & Color Ambiance-reeks en de White Ambiance-lampenreeks. Signify had al eerder beloofd dat de functie eraan zat te komen en deze was al te vinden in een bètaversie van de software. Apple voegde de functie toe in iOS 14, dat in september uitkwam.