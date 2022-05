Google Assistant stopt ondersteuning eerste versie Philips Hue-bridge

Google Assistant werkt binnenkort niet meer bij bezitters van een Phillips Hue-bridge van de eerste generatie. De beslissing om de ondersteuning te staken volgt nadat fabrikant Signify enige tijd geleden de internetfuncties op de bridge uitzette.

De website Review Geek merkte op dat Google Assistant gebruikers hoorbare waarschuwingen geeft als zij hun Hue-lampen via een v1-bridge proberen te bedienen. Daardoor is duidelijk dat na 22 juni het niet meer mogelijk is om via de stem Hue-lampen te bedienen. Het blijft wel mogelijk om lampen aan en uit te zetten via de app, zolang deze zich in hetzelfde netwerk bevindt.

Een paar maanden geleden maakte Signify bekend te zullen stoppen met het ondersteunen van de internetfuncties op de Philips Hue Bridge v1. Sinds 30 april is het al niet meer mogelijk om de slimme lampen via het internet te bedienen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat op die datum Google Assistant en Amazon Alexa ook niet meer zou werken, maar tot nu toe is deze functionaliteit dus nog actief. En alhoewel Assistant vanaf 22 juni niet langer werkt, lijkt Alexa nog wel langer ondersteuning te bieden. Signify raadt gebruikers aan om te upgraden naar v2 van de bridge, die toekomstbestendiger zou zijn.