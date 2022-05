Signify roept voedingen van Philips Hue-buitenlampen terug

Signify is een terugroepactie gestart van 40W-voedingen die bij Philips Hue-buitenlampen zijn geleverd tussen 2018 en 2020. De voedingen kunnen in 'hele uitzonderlijke gevallen' beschadigd raken door waterlekkage en dan een veiligheidsrisico vormen.

De betrokken voedingen zaten in starterspakketten van verschillende Philips Hue-buitenlampen. Signify heeft een pagina online gezet waar klanten een code op hun voeding kunnen controleren om te kijken of deze vervangen dient te worden.

Het gaat om de productiecode met het format YYWW. Die geeft aan in welk jaar en welke week de voeding is geproduceerd. Als de eerste twee cijfers 19 of lager zijn en de tweede twee cijfers 41 of lager zijn, dan komen klanten in aanmerking voor een nieuwe voeding.

Klanten dienen een formulier in te vullen en moeten een foto bijvoegen van de desbetreffende voeding om in aanmerking te komen voor een nieuw exemplaar. Voedingen die in 2020 zijn geproduceerd zijn niet betrokken.