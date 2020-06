Fabrikant Philips Hue stopt met gebruik van plastic voor verpakkingen

Ledlampenmaker Signify, het bedrijf dat ook de Philips Hue-producten uitbrengt, wil vanaf volgend jaar volledig overstappen naar verpakkingen zonder plastic voor al zijn consumentenproducten. Dat bespaart volgens het bedrijf 2,5 miljoen kilo aan plastic.

Signify stopt met blisterverpakkingen

In plaats van plastic gaat het bedrijf grotendeels materiaal gebruiken dat is gemaakt van gerecycled papier. Als dat niet volstaat, gaat Signify op zoek naar andere alternatieven. Signify heeft momenteel al een eigen beleid dat voorschrijft dat alle verpakkingen voor minimaal 80 procent uit gerecycled papier of ander duurzaam materiaal moet bestaan.

Volgens Signify wordt door een volledige overstap naar verpakkingen zonder plastic jaarlijks 2,5 miljoen kilogram minder plastic gebruikt, het equivalent van 125 miljoen pet-flessen. De nieuwe verpakkingen zijn volgens het bedrijf ook kleiner, wat het vervoer efficiënter maakt.

Bij Philips Hue-producten is Signify al begonnen met het verwijderen van de plastic inserts die gebruikt worden in de verpakking van Hue-lampen. Voor ledlampen gaat Signify blisterverpakkingen vervangen door papieren doosjes. Daarmee begint het bedrijf in Europa in het derde kwartaal van dit jaar. In de rest van de wereld wordt dat vanaf begin 2021 doorgevoerd.

Signify voert de verandering vooralsnog alleen door bij zijn consumentenproducten. Het bedrijf maakt ook lifi-systemen, ledlampen en -armaturen voor bedrijven, over de verpakking daarvan meldt Signify niets. Signify is het voormalige Philips Lighting. Begin 2018 werd die naamswijziging doorgevoerd.