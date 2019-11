Signify voorziet delen stadion PSV Eindhoven van draadloos internet via lifi

Signify is in het stadion van PSV Eindhoven begonnen met de installatie van zijn Trulifi-systeem. Na de Frits Philips vip-zaal wordt binnenkort ook de persruimte uitgerust met de technologie. Lifi-systemen als Trulifi bieden data-overdracht via lichtgolven.

Met de Trulifi-producten die Signify in het PSV-stadion installeert zijn volgens de fabrikant, het vroegere Philips Lighting, data-overdrachtssnelheden haalbaar tot 150Mbit/s up en down. Het gaat in dit geval om de Trulifi 6002-series, een zogeheten lifi-systeem voor met name zakelijke omgevingen dat onzichtbaar infraroodlicht gebruikt.

De zenders van het systeem worden aan het plafond bevestigd, meestal in de buurt van bestaande verlichtingsarmaturen of ingebouwd in nieuwe lampen. Om de lichtgolven te ontvangen en te verzenden hebben gebruikers voorlopig een Trulifi-usb-dongle nodig, die in dit geval beschikbaar wordt gesteld door de voetbalclub en Signify. Op termijn is het de bedoeling dat de technologie standaard in bepaalde laptops en smartphones wordt geïntegreerd.

Met lifi willen fabrikanten als Signify een aanvulling aandragen voor data-overdracht via radiosignalen als wifi. Door congestie op met name de 2,4GHz-frequentieband treden bij die signalen steeds vaker interferentie en vertragingen op. Lifi daarentegen biedt volgens Signify gegarandeerde en stabiele overdrachtssnelheden, omdat het lichtspectrum ruim duizend keer groter is dan het radiospectrum.

Lifi-signalen zouden ook uitsluitend kunnen worden opgevangen in de ruimte waarin ze worden uitgezonden. Dit maakt Trulifi volgens Signify zeer geschikt voor plekken waar gevoelige informatie wordt uitgewisseld, zoals overheidsgebouwen, financiële instanties en ziekenhuizen. Als bijkomende beveiliging gebruikt lifi aes256-encryptie.