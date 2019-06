Signify brengt Trulifi-producten uit voor lifi-verbinding tot 250Mbit/s

Signify heeft een nieuw gamma lifi-oplossingen uitgebracht, waaronder een systeem dat werkt met onzichtbaar infraroodlicht tot 150Mbit/s. De Trulifi-producten vervangen de data-overdracht via wifi door lichtgolven en zijn bedoeld voor de zakelijke markt.

Het Trulifi-portfolio van Signify, het voormalige Philips Lighting, bestaat uit drie verschillende producten. De Trulifi 6002 is een lifi-systeem dat onzichtbaar infraroodlicht gebruikt. Het wordt in kantoren en andere werkomgevingen aan het plafond bevestigd, al dan niet geïntegreerd in een bestaand of nieuw verlichtingsarmatuur. Op een hoogte van twee meter zijn binnen een diameter van 2,2 meter snelheden haalbaar tot 150Mbit/s up en down. De lifi-technologie is vooralsnog niet geïntegreerd in computers of smartphones. Gebruikers dienen daarom een Trulifi-usb-dongle te gebruiken met een ontvanger voor de lichtsignalen.

De Trulifi 6013 is een vaste point-to-point-verbinding, waarbij de zender en ontvanger altijd op dezelfde plek moeten staan. Deze variant is vooral voor industriële omgevingen bedoeld en werkt met een zichtbare lichtbundel in blauw, rood of groen. Met de Trulifi 6013 kunnen up- en downsnelheden worden gehaald tot 250Mbit/s, waarmee het volgens Signify momenteel de snelste lifi-oplossing op de markt is.

In 2018 introduceerde Signify al de Trulifi 6001, een lifi-systeem met het uiterlijk van een 'klassiek' led-armatuur met zestien lichtpunten. De datatransmissie gebeurt bij dit paneel aan de hand van zichtbaar licht en infraroodlicht, met een maximale snelheid van 30Mbit/s.

Met lifi willen fabrikanten als Signify een alternatief aandragen voor data-overdracht via radiosignalen als wifi. Door overvolle frequenties treden bij die signalen steeds vaker interferentie en vertragingen op. Lifi daarentegen biedt volgens Signify gegarandeerde en stabiele overdrachtssnelheden. Het lifi-spectrum is meer dan duizend keer groter dan het radiospectrum, waardoor er geen interferentie optreedt met andere communicatiesystemen.

Een bijkomend voordeel van lifi is volgens Signify dat het signaal uitsluitend kan worden opgevangen in de ruimte waarin het wordt uitgezonden. Dit maakt Trulifi volgens de fabrikant erg geschikt voor plekken waar gevoelige informatie wordt uitgewisseld, zoals overheidsgebouwen, financiële instanties en ziekenhuizen. Als bijkomende beveiliging gebruikt lifi aes256-encryptie en is een usb-sleutel vereist.

De lifi-techniek is uitgevonden door Harald Haas, een Duitse hoogleraar die verbonden is aan de universiteit van Edinburgh. Hij demonstreerde de techniek in 2011 tijdens een TED-talk.