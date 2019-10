Luchtvaartbedrijf gaat lifi-hardware van Signify inbouwen in vliegtuigen

Latécoère, een bedrijf dat elektronica in vliegtuigen inbouwt, sluit een overeenkomst met Signify. Het Franse bedrijf gaat de Trulifi-hardware van Signify gebruiken voor lifi-verbindingen in vliegtuigen.

In eerste instantie zal de lifi-techniek gebruikt worden om de mediaspelers in de hoofdsteunen van vliegtuigen te verbinden met het interne netwerk. Het draadloos maken van deze verbinding bespaart gewicht. Lifi-zenders kunnen geïntegreerd worden in de verlichting boven de passagiersstoelen. De techniek voor draadloze verbindingen werkt ook met onzichtbaar infrarood licht.

In een volgende fase moeten passagiers ook met hun eigen apparatuur verbinding kunnen maken met het lifi-netwerk. Hoe Latécoère dat wil toepassen is nog niet duidelijk. Om te verbinden met een lifi-netwerk is een ontvanger nodig. Momenteel zijn dat ontvangers in dongle-vorm. In de toekomst worden er mogelijk lifi-ontvangers ingebouwd in smartphones en laptops.

Latécoère experimenteert al langer met lifi, maar heeft nu een memorandum van overeenstemming bereikt met Signify. Die samenwerking moet de toepassing van lifi op industriële schaal mogelijk maken. Wanneer de lifi-techniek daadwerkelijk in vliegtuigen gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk. Lifi wordt door de luchtvaartindustrie al lange tijd gezien als een interessante techniek, omdat er geen interferentie met andere radiosignalen plaatsvindt.

Signify bracht eerder dit jaar zijn Trulifi-hardware uit. Een variant daarvan die werkt met onzichtbaar licht haalt up- en downloadsnelheden van maximaal 150Mbit/s. Er is ook een variant die snelheden tot 250Mbit/s haalt, maar die maakt gebruik van zichtbare lichtbundels. Tweakers publiceerde in september een achtergrond artikel over de lifi-techniek.