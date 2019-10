Nvidia brengt nieuwe Shield TV-modellen met Tegra X1+ uit voor 160 en 219 euro

Nvidia brengt de Shield TV en Shield TV Pro uit. De apparaten bevatten een snellere Tegra X1+-soc en worden geleverd met een vernieuwde afstandsbediening. De Shield TV kost 160 euro en de Shield TV Pro is te koop voor 219 euro.

De Nvidia Shield Pro en Shield-dongle zijn beide vanaf maandag beschikbaar via de Nvidia-website. De Nvidia Shield TV Pro heeft hetzelfde uiterlijk als de huidige Nvidia Shield met settopbox-formaat. De nieuwe Shield TV is cilindervormig en relatief compact.

De Shield-dongle bevat een micro-sd-slot, een hdmi 2.0b-aansluiting, een ethernet-poort en een stroomaansluiting. Het duurdere Pro-model bevat geen micro-sd-slot, maar heeft wel twee usb 3.0-poorten voor een Plex Media Server en externe hdd's. De Shield-dongle heeft 8GB aan opslagruimte, waar de Pro 16GB bevat. De dongle heeft verder 2GB ram, terwijl de Pro van 3GB ram is voorzien.

Nvidia Shield TV-dongle

Beide modellen bevatten een nieuwe Tegra X1+-chip, die volgens Nvidia tot 25 procent beter moet presteren in vergelijking met de huidige Tegra X1. Beide Shield-varianten hebben een gpu met 256 cores. De producten ondersteunen Dolby Vision-hdr en Dolby Atmos-audio. Ook hdr10 wordt ondersteund. De Shield en Shield Pro kunnen bovendien door kunstmatige intelligentie video's upscalen naar een 4k-resolutie met maximaal 30fps.

De Shield-modellen draaien op Android TV 9.0 en hebben een ingebouwde Chromecast. Beide apparaten ondersteunen Amazons Alexa en de Google Assistent. Ook blijft ondersteuning voor GeForce Now, Nvidias gamestreamingdienst, aanwezig. Gebruikers met een Nvidia-gpu kunnen bovendien gebruikmaken van GameStream, om pc-games naar de Shield-apparaten te streamen. Hiervoor is een GTX 650 of hoger nodig. Ook Nvidias mobiele GTX 700M-gpu's of nieuwer worden ondersteund.

De afstandsbediening van de Shield is vernieuwd en heeft een driehoekige prisma-vorm. Ook nieuw is de Netflix-knop. Verder heeft de afstandsbediening een ingebouwde zoekfunctie, waarmee gebruikers de afstandsbediening geluid kunnen laten maken ze het accessoire kwijt zijn. Die functie kan geactiveerd worden met de Shield TV-app voor Android en iOS. De afstandsbediening werkt met twee aaa-batterijen.

De Nvidia Shield Pro verscheen vorige week al in de handen van Amerikaanse gebruikers. Een Reddit-gebruiker plaatste foto's van het apparaat, en deelde zijn eerste ervaringen. Maandag hebben diverse sites reviews gepubliceerd van de nieuwe mediaspelers, waaronder SlashGear, The Verge en 9to5google.

Nvidia Shield TV Pro