Google brengt Android 10 voor Android TV uit en toont dongle voor ontwikkelaars

Google maakt Android 10 voor Android TV beschikbaar. Fabrikanten van settopboxen en tv's met Android TV kunnen aan de slag om de upgrade te implementeren. Google brengt voor ontwikkelaars de ADT-3 uit, een klein Android TV-apparaatje.

Volgens Google krijgt de Android TV-software een upgrade naar Android API level 29. Daarmee komen de verbeteringen op het gebied van prestaties en beveiliging die in Android 10 zitten naar het besturingssysteem voor tv's en settopboxen. Dat moet onder andere snellere updates via Project Treble mogelijk maken.

Google toont ook de ADT-3, een klein apparaatje dat alleen beschikbaar is voor ontwikkelaars. Het kastje heeft een quadcore-soc met Cortex-A53-cores, 2GB ddr3-geheugen en een hdmi 2.1-aansluiting. Ontwikkelaars kunnen met de ADT-3 hun Android TV-apps testen. Google gaat de dongle constant voorzien van de nieuwste updates.

De dongle word volgens Google beschikbaar gesteld aan ontwikkelaar via een hardwarepartner. Mogelijk komt er in de toekomst hardware uit die gebaseerd is op de ADT-3 voor ontwikkelaars. Eerder dit jaar kwam er al informatie over de dongle naar buiten, XDA Developers meldde toen dat het kastje door een dochteronderneming van Asus gemaakt wordt.