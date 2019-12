Final Fantasy VII-remake is 'timed exclusive' voor PS4 tot maart 2021

De remake van Final Fantasy VII komt in 2021 mogelijk uit voor de pc en consoles van Microsoft. De game verschijnt op 3 maart 2020 voor de PlayStation 4 en nu blijkt dat het gaat om een timed exclusive.

Twitter-gebruiker Wario64 publiceerde een afbeelding van het hoesje van de Final Fantasy VII-remake. Daar staat nu op dat de game tot 3 maart 2021 alleen te spelen is op PlayStation-consoles. Dat impliceert dat het spel daarna ook naar andere platforms komt, tot nu toe was daar nog niets over bekend.

Van oudsher zijn de Final Fantasy-games nauw verbonden aan PlayStation-consoles, maar veel games in de serie zijn tegenwoordig ook beschikbaar op andere platforms. Microsoft kondigde onlangs aan dat veel van de oudere Final Fantasy-games naar Xbox Game Pass komen.

De remake van Final Fantasy VII is al jaren in ontwikkeling. Het spel wordt opgedeeld in verschillende episodes en het eerste deel komt op 3 maart 2020 uit voor de PlayStation 4. De eerste episode zal bestaan uit twee schijven, wat zou moeten aangeven dat er veel speeluren in zitten.