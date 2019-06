Final Fantasy VII-remake verschijnt maart 2020

De remake van Final Fantasy VII die Square Enix tijdens de E3 van 2015 aankondigde komt op 3 maart 2020 uit voor de PS4. Dat heeft het gamebedrijf voorafgaand aan zijn persconferentie van de E3 van dit jaar gemeld.

Gamedirector Tetsuya Nomura maakte de releasedatum van de Final Fantasy VII-remake bekend tijdens het Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion-concert. Tegelijkertijd verscheen er al een nieuwe trailer van het spel. Verdere details maakt Square Enix dinsdagochtend bekend, tijdens zijn persconferentie van de E3 2019 in Los Angeles.

Final Fantasy VII Remake is een episodische van het PlayStation-spel uit 1997. De eerste aankondiging van de remake van Final Fantasy VII was in 2015 bij de E3-persconferntie van Sony's PlayStation. Sindsdien bleef het lang stil rond de ontwikkeling en Nomura gaf toe dat het spel eigenlijk iets te vroeg aangekondigd was.