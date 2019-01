Square Enix werkt aan digitaal kaartspel rond Final Fantasy

Square Enix werkt aan een een kaartspel dat de naam Final Fantasy Digital Card Game lijkt te krijgen. De game verschijnt voorlopig enkel voor de Japanse markt en zou nog dit jaar op de markt moeten komen, voor Windows en mobiele platformen.

Siliconera ontdekte op de Japanse website van uitgever Square Enix de aankondiging van Final Fantasy Digital Card Game. Er zijn nog weinig details bekend. Volgens Square Enix kun je in de game een deck samenstellen van kaarten die zijn gebaseerd op personages uit de verschillende Final Fantasy-games. Daarnaast is er sprake van summons die zijn vormgegeven in pixel art-stijl.

De game zou nog dit jaar moeten verschijnen, voor Android, iOS en Windows. Van 18 tot 25 januari houdt Square Enix een btatest waarvoor de uitgever nog deelnemers zoekt. Of de game ook buiten Japan gaat verschijnen is niet bekend.

Het is niet het eerste digitale kaartspel dat Square Enix op de markt brengt. In 2017 verscheen Dragon Quest: Rivals, ook voor Windows, Android en iOS.