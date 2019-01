Sony zegt problemen met installeren van Kodi te verhelpen met update - update

Sony heeft bij monde van een woordvoerder aangegeven dat het de problemen met het installeren van Kodi op recente tv's gaat verhelpen. Volgens meerdere gebruikers en het team achter Kodi blokkeerde Sony de mogelijkheid voor gebruikers om op hun Sony-tv's Kodi te installeren.

Een woordvoerder van Sony zegt tegen TorrentFreak dat de fabrikant aan een oplossing werkt die met de eerstvolgende software-update op tv's zal komen. Sony meldt dat er een softwareprobleem is ontdekt waardoor de software Kodi onterecht als een 'kernel object' ziet.

Peter Frühberger van het team achter Kodi wijst erop het aanpassen van de package-id al genoeg is om het probleem te verhelpen, wat erop wijst dat Sony specifiek Kodi blokkeerde. Hij claimt bovendien dat als gebruikers een nieuwe, niet aan Kodi gerelateerd installatiebestand maken dezelfde package-id als Kodi, precies dezelfde installatieproblemen zich voordoen. Hij vindt de verklaring van Sony heel raar klinken en zegt te betwijfelen of het waar is. "Als het wel waar is, dan is hun classificator waarschijnlijk slecht", aldus Frühberger.

Kodi beschuldigde Sony er eerder van dat het op actieve wijze gebruikers verhinderde om Kodi te installeren op recente Sony-tv's die op Android TV draaien. Het Kodi-team raadde gebruikers aan om 'iets anders te kopen dat wel werkt'. Sony kwam toen met een eerste reactie waarin de fabrikant aangaf niet in staat te zijn apps als Kodi te blokkeren en dat ook niet doet.

Update, 14:05 uur: Inmiddels heeft team achter Kodi bevestigd dat de verklaring van Sony klopt. Het probleem heeft te maken met Sony's classificatiealgoritme, dat het 'ko'-gedeelte uit 'Kodi' onterecht aanmerkt als een 'kernel object'. Daardoor worden alle applicaties met 'ko' in de naam per ongeluk geblokkeerd.