The Division 2 staat wel in Epic Games Store, niet op Steam

Ubisoft laat weten dat The Division 2 in de Epic Games Store verkrijgbaar zal zijn en niet op Steam zal verschijnen. Omdat The Division 2 op 15 maart in de winkels ligt, heeft Ubisoft eveneens de systeemeisen van de online shooter bekendgemaakt.

Dat Tom Clancy's The Division 2 wel via de Epic Games Store verkrijgbaar is en niet via Steam, is enigszins opmerkelijk. Zo is het eerste deel van de serie wel via de onlinewinkel van Valve verkrijgbaar. Dat Ubisoft bij The Division 2 kiest voor de onlinewinkel van Epic komt wellicht door de lagere commissie die Epic vraagt. Waar Valve een tarief van 30 procent van de verkoopprijs rekent, neemt Epic genoegen met twaalf procent.

De onlinewinkel van Epic was nog niet online toen het eerste deel van de serie in 2016 verscheen. Epic opende zijn winkel in december vorig jaar, uit onvrede met de hoge commissies die bij online stores als Valve, Google en Apple gevraagd worden. Het is niet duidelijk of Ubisoft voortaan bij al zijn games de voorkeur geeft aan Epic boven Valve. Overigens zijn de digitale versies van beide delen van The Division ook te koop via de eigen online gamewinkel van Ubisoft. Overigens was Ubisoft tot voor kort van plan om The Division 2 ook via Steam aan te bieden. De game heeft in de store van Steam gestaan, blijkt uit de cache van Google.

The Division 2 verschijnt op 15 maart voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One. Van de Windows-versie heeft Ubisoft de systeemeisen bekendgemaakt.