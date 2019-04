Ubisoft zal Anno 1800 bij de release van Steam afhalen

Anno 1800 zal vanaf de release niet langer te koop zijn via Steam, maar alleen via Uplay en de Epic Games Store. Uitgever Ubisoft meldt dit na een deal met Epic Games te hebben gesloten. Het spel is nog wel in de voorverkoop beschikbaar bij Steam, preorders worden niet geannuleerd.

Volgens een blogbericht van Ubisoft kunnen spelers die Anno 1800 via de Steam-winkel hebben aangeschaft het spel gewoon via dat platform spelen. Ook updates en dlc komen gelijktijdig met de andere platformversies voor Steam-spelers beschikbaar. Multiplayer verloopt via Uplay, ongeacht of spelers het spel op de Epic Games Store of Steam kopen. Twee consumenten die het spel op verschillende platforms hebben gekocht, kunnen het spel daardoor dus gewoon tegen elkaar spelen. Volgens Ubisoft zijn er geen plannen om eerdere Anno-spellen van Steam af te halen.

Ubisoft maakt in het blogbericht niet expliciet duidelijk waarom Anno 1800 van de Steam-winkel wordt gehaald ten faveure van de Epic Games Store. Wel schrijft de uitgever dat de maatregel volgt na 'de succesvolle release van de pc-versie van The Division 2 op de Ubisoft Store en de Epic Games Store'. Daarnaast geeft de uitgever aan dat het spel beschikbaar blijft als preorder op Steam. Pas na de release op 16 april zal het spel niet meer te koop zijn op dat platform.

Het is niet voor het eerst dat een spel van de Steam-winkel wordt geplukt en op de Epic Games Store wordt geplaatst. Zo sloten eerder de ontwikkelaars achter Phoenix Point en The Outer Worlds overeenkomsten met Epic Games. Die twee spellen zijn na een jaar wel verkrijgbaar via Steam. Het is onduidelijk of dat ook voor Anno 1800 gaat gelden.

Anno 1800 is een city builder en is vanaf 16 april verkrijgbaar voor Windows. Ubisoft maakt ook bekend dat er van 12 tot 14 april een open bèta zal zijn. Die is alleen te spelen via Uplay en de Epic Games Store.