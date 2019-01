Ubisoft stelt release Anno 1800 uit tot 16 april

Ubisoft laat weten dat het strategiespel Anno 1800 op 16 april uitkomt. Daarmee wordt de release van de game opnieuw uitgesteld. Het spel had eind 2018 al in de winkels moeten liggen, maar dat werd in de zomer van vorig jaar uitgesteld tot 26 februari 2019.

De uitgever laat in een verklaring weten dat het nieuwe uitstel tot 16 april extra tijd oplevert voor het ontwikkelteam om Anno 1800 verder te verbeteren op basis van de bevindingen van spelers en de komende bèta's. Waarom die extra tijd precies nodig is, meldt de uitgever niet. Ontwikkelaar Blue Byte opende in december vorig jaar inschrijvingen voor een gesloten bèta, die op 31 januari begint en enkele dagen duurt.

Anno 1800 werd in augustus 2017 aangekondigd tijdens de Gamescom-beurs in het Duitse Keulen. Een jaar daarna werd bekend dat de game werd uitgesteld tot 26 februari, zonder dat daarvoor een reden werd gegeven.

Het nieuwste strategiespel in de Anno-reeks speelt zich af in de negentiende eeuw, in het Victoriaanse tijdperk. In het spel speelt de industrialisatie een grote rol, waarbij stoommachines niet ontbreken. Spelers kunnen steden en metropolen bouwen, en expedities op touw zetten, bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika.