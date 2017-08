Net als Japan heeft Duitsland een geheel eigen gamesindustrie. Bij onze oosterburen worden games gemaakt die vrijwel nergens anders worden ontwikkeld en die buiten het thuisland ook weinig worden gespeeld. The Settlers is zo'n serie, hoewel hij relatief nieuw is ten opzichte van die andere Duitse klassieker, de Anno-games waarvan het eerste deel al in 1998 verscheen. Uiteraard koos uitgever Ubisoft de Duitse GamesCom uit om een nieuw deel in de serie aan te kondigen: Anno 1800.

Geheel onverwacht kwam de aankondiging niet. Fans van de serie weten dat als je de cijfers van het jaartal in een Anno-titel bij elkaar optelt, het resultaat altijd 9 moet zijn. Dus na 1404, 1503, 1602 en 1701 volgt vanzelf 1800. Alleen maakte ontwikkelaar Blue Byte, vlak over de Limburgse grens gevestigd, de laatste jaren wat onverwachte uitstapjes. Na de laatste historische game ging men met Anno 2070 en Anno 2205 opeens de toekomst in. Dat was niet naar ieders tevredenheid. Er waren behoorlijk wat fans die de futuristische games wel aardig vonden, maar toch liever een historische setting hebben. Die fans komt Blue Byte nu tegemoet.

Perfecte mix

Sterker nog, Anno 1800 is volgens de studio zelfs een perfecte mix. Anno 1800 heeft overduidelijk een historische setting, maar de periode waarin het spel zich afspeelt is ook het begin van de industriële revolutie. Dat geeft de makers de mogelijkheid om toch veel technische ontwikkelingen in de game te stopen, iets waar Blue Byte in de twee eerdere futuristische games al op instak. Het begin van de negentiende eeuw is immers de tijd waarin de eerste fabrieken ontstonden en het eerste gemotoriseerde vervoer opkwam. Het was bovendien de periode waarin steden hard groeiden en hun hedendaagse vorm kregen.

Anno 1800.