Samengevat Anno 1800 is een city builder in hart en nieren. De game is prachtig om te zien en de basis van de game is gedegen. De verschillende Tiers die je groeiende maatschappij doorloopt zijn prima, met lekker veel verschillende grondstoffen en gebouwen, en wensen van inwoners waaraan je tegemoet dient te komen. Daar omheen laat de game echter wel wat steken vallen. Quests zijn niet altijd even duidelijk, en dat geldt al helemaal voor menu's om handel te drijven en diplomatie te bedrijven. Ook de feedback die je krijgt op de productie van belangrijke grondstoffen laat te wensen over, en de laadtijd tussen de twee wereld gaat irriteren. Hopelijk krijgt ontwikkelaar Blue Byte de tijd om een flinke patch uit te brengen waarin wat minpunten worden rechtgetrokken. Anno 1800 zou er baat bij hebben. Pluspunten Prachtig uiterlijk

Solide basis

Blueprint mode Minpunten Onoverzichtelijke menu's

Weinig uitleg

Laadtijden tussen de twee werelddelen Eindoordeel Getest Anno 1800, Windows Prijs bij publicatie: € 60,- Vanaf € 71,29 Vergelijk prijzen

Het is een bekend patroon: series met een basis in het verleden gaan een keer de toekomst in. Zo ook Anno, dat je met Anno 2070 en Anno 2205 de steden van de toekomst liet bouwen. Een al even bekend patroon is dat op het verkennen van de toekomst een haast onvermijdelijk verlangen naar het verleden volgt. Dat verlangen was er zowel bij de fans van de Anno-serie als bij ontwikkelaar Blue Byte. Dus gaan we weer ouderwets terug in de tijd. Omdat de eeuwen daarvoor allemaal al aan bod zijn gekomen, lag het voor de hand om in de negentiende eeuw uit te komen. Aangezien de getallen in het jaartal uit de titel opgeteld op 9 moeten uitkomen, was zelfs het jaartal 1800 eigenlijk wel logisch.

Het is zelfs wat merkwaardig dat de negentiende eeuw niet eerder aan bod is gekomen. Het is bij uitstek de eeuw waarin industrialisatie en verstedelijking plaatsvond. Dat is precies wat er in de gemiddelde Anno-game op het programma staat. Met een kleine nederzetting beginnen en die uitbouwen tot een grote stad: Anno 1800 biedt wat dat betreft niets nieuws. Het is een city builder, en daar is hij zelfs vrij 'rechttoe rechtaan' in. Het transport van grondstoffen is een stuk eenvoudiger dan in City Skylines, en er zijn geen bijzondere personen waar je wat mee moet, zoals in Tropico 6.

Hou ze gelukkig

In de kern is het vrij simpel: zet de juiste gebouwen neer voor je onderdanen, probeer ze een beetje gelukkig te houden, en bouw daarop verder. De game is wat meer gestroomlijnd dan veel concurrenten, en daarmee geschikter voor spelers die niet bekend zijn met het genre. Je start met een paar boeren die het land voor je bewerken en voor eten, onderdak en kleren zorgen. Wensen hebben ze ook. Als je niet voor Schnapps zorgt, worden ze ontevreden en produceren ze minder. Of ze lopen weg. Als je ze tevreden weet te houden, kun je boeren opwaarderen tot Workers, waarmee je voorzichtig aan een echte stad kunt gaan bouwen. Dan kun je opeens een kerk neerzetten, maar ook staal produceren en kanonnen bouwen. Alleen hebben Workers ook meer wensen dan boeren. Dus als je de productie hoog wilt houden en door wilt groeien naar een hogere rang aan onderdanen, zul je aan die wensen moeten voldoen. Dat is de basis: huizen bouwen om onderdanen aan te trekken die voor je produceren en inkomsten genereren. En die onderdanen moet je vervolgens tevreden houden om een volgende laag onderdanen aan te kunnen trekken, die nieuwere gewassen kunnen verbouwen en betere gebouwen neer kunnen zetten.