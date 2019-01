Titel Anno 1800 Platform Windows Ontwikkelaar Blue Byte Uitgever Ubisoft Releasedatum 26 februari 2019

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de afgelopen week konden we Anno 1800 spelen en dat viel een beetje tegen. Dat lag niet aan de game, maar aan de testversie die uitgever Ubisoft beschikbaar heeft gesteld. Daarin konden we maar twee van de vijf Tiers doorlopen die de game kent. De demo was daarmee niet veel uitgebreider dan wat Ubisoft ons tijdens de laatste Gamescom voorschotelde, al hadden we nu beduidend meer tijd dan het half uurtje dat we in Keulen op avontuur konden. Dat half uur smaakte destijds naar meer, maar dat geldt ook voor de twee Tiers die we nu konden doorlopen.

Voor we verder gaan, vatten we eerst onze bevindingen uit Keulen even samen. In Anno 1800 gaan we weer terug in de tijd, na twee futuristische edities van de serie. Met 1800 heeft ontwikkelaar Blue Byte een zeer geschikte tijd gekozen, want het was een periode waarin zich razendsnelle ontwikkelingen voordeden, zeker in Europa. Dorpen groeiden in rap tempo uit tot steden, en het leven op de boerderij werd ingeruild voor arbeid in de eerste fabrieken.

Groter en groter

Het is ook precies de ontwikkeling die je doormaakt in Anno 1800. Je begint met een eenvoudige boerennederzetting en het is de bedoeling om die uit te laten groeien tot een flinke stad, met straten, pleinen, kroegen, een politiebureau, brandweerkazerne, fabrieken, scheepswerven, scholen, een museum, en ook minder fraaie kanten zoals luchtvervuiling en stakende arbeiders. En met schepen om je in verbinding te stellen met je concurrenten, want Anno 1800 speelt op een eilandenrijk waarbij verkeer tussen de diverse mogendheden per schip plaatsvindt.

Onze videopreview vanaf de Gamescom 2018.