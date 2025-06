Ubisoft Blue Byte werkt aan consoleversies van strategiegame Anno 1800

Ontwikkelaar Ubisoft Blue Byte werkt aan een PlayStation 5-, Xbox Series- en Amazon Luna-versie van zijn strategiegame Anno 1800. In november komt er een test van de PS5- en Xbox-versies beschikbaar. Wanneer de consoleversies moeten uitkomen, is nog niet bekend.

Naast de aankondiging van de consoleversies, geeft de ontwikkelaar weinig details. Wel zegt Ubisoft Blue Byte begin 2023 met meer informatie over de consoleversies te komen. Geïnteresseerden die in het bezit zijn van een PlayStation 5 of een Xbox Series-console kunnen zich via een deze site opgeven. Om mee te kunnen doen, moeten ze eerst een geheimhoudingsovereenkomst onderteken.

Wanneer de technische test precies beschikbaar komt, is nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk of Ubisoft Blue Byte in de toekomst ook gaat werken aan een Nintendo Switch-versie van Anno 1800.

Op 16 april 2019 verscheen Anno 1800 voor Windows. Het spel speelt zich af in de negentiende eeuw tijdens het Victoriaanse tijdperk. De speler moet zijn steden laten groeien door handel te drijven en voorzieningen te plaatsen voor inwoners van de steden. Tweakers heeft in 2019 een review over Anno 1800 gepubliceerd.