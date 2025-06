Google koopt grond voor mogelijk nieuw datacenter in provincie Henegouwen

Google heeft grond gekocht in de buurt van La Louvière, een plaats in de Belgische provincie Henegouwen. Het Amerikaanse bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt wat voor concrete plannen het heeft met de grond, maar het is mogelijk dat Google daar een nieuw datacenter wil bouwen.

De gekochte grond is 36 hectare groot en bevindt zich op het industrieterrein van Feluy nabij La Louvière, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. De komende tijd worden er enkele basisinfrastructuren aangelegd. Google benadrukt tegenover DataNews dat het om een 'potentieel datacenter' gaat, maar de plannen zijn nog niet concreet. Dat zal deels afhangen van de behoefte aan Googles clouddiensten in België.

"Als de gelegenheid zich voordoet, dan moeten we die gebuiken en als het moment komt dat we moeten uitbreiden, dan kunnen we dat in België blijven doen", zegt Frederic Descams, hoofd van de datacenters van Google in België tegen DataNews. "In digitale infrastructuur evolueert alles snel. Als er een volgende verandering in cloudontwikkeling komt, dan moet je klaarstaan. Het kost veel tijd om een locatie te ontwikkelen, maar als je je daar al op kunt voorbereiden en er staat een eerste gebouw, dan kun je dat veel sneller opschalen."

Google heeft al vijf datacentercomplexen in België staan. Die bevinden zich in Saint-Ghislain. Het eerste complex werd daar in 2005 gebouwd en dat gebied van 90 hectare staat inmiddels helemaal vol. Er wordt nog gewerkt aan het vijfde complex, dat eind 2022 gereed moet zijn. Vorig jaar heeft Google grond gekocht in Farciennes, dat ten oosten van Charleroi ligt. Ook voor dat stuk grond heeft Google nog geen concrete plannen voor de bouw van een datacenter.