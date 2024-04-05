Google begint met bouw zesde datacenter in België

Google is begonnen met de bouw van zijn nieuwe datacenter in België. Deze komt te staan op een nieuwe locatie in de Waalse gemeente Farciennes. Google kreeg in februari al een vergunning voor de bouw van dat datacenter.

De bouw van Googles nieuwe datacenter is op vrijdag begonnen en zal 'enkele jaren duren', schrijft ook VRT. In totaal doet Google een investering van een miljard dollar in België. Naast het nieuwe datacenter in Farciennes, wordt daarmee ook de bestaande datacenterlocatie van Google in België uitgebreid. Zo wordt het zonnepark nabij die locatie uitgebreid.

Google kondigde eerder al aan dat het een nieuwe datacenterlocatie wil bouwen in Farciennes. Op termijn moet op die locatie een drietal datacenters komen te staan. De techgigant zei toen dat de bouw eind 2023 zou beginnen. Het eerste datacenter op die locatie zou in 2025 klaar zijn. Medio februari kreeg Google toestemming voor de bouw daarvan. Het datacenter moet op termijn 400 banen opleveren.

Het nieuwe datacentercomplex wordt het zesde van Google in België. Het Amerikaanse bedrijf heeft al vijf datacenters in de gemeente Saint-Ghislain. In 2022 werd ook bekendgemaakt dat Google 36 hectare grond heeft gekocht in La Louvière, een gemeente in de provincie Henegouwen. Wat de techgigant met dat grondgebied wil doen, is nog niet bekend.