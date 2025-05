Google sluit deal met Shell en Eneco voor afname van 478 megawatt windenergie

Google heeft een overeenkomst gesloten met Shell en Eneco om 478 megawatt aan schone energie van twee nieuwe windparken aan de kust van Nederland te mogen afnemen. Google noemt dit zijn grootste offshorewindproject tot nu toe.

Volgens Google moet deze nieuwe overeenkomst er samen met eerder gesloten Power Purchase Agreements toe leiden dat zijn twee Nederlandse datacenters in 2024 voor meer dan 90 procent koolstofvrij zullen zijn, gemeten per uur. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, wordt niet genoemd.

Het gaat om de windparken Hollandse Kust Noord V en Hollandse Kust West VI. Die zijn opgezet door joint ventures van Shell en Eneco. Eerstgenoemde produceerde in 2023 voor het eerst elektriciteit, terwijl HKW VI in 2026 volledig operationeel moet zijn. Deze twee offshorewindparken zullen gezamenlijk naar verwachting voorzien in circa 6 procent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Nederland, aldus Google.

De techgigant heeft niet alleen in Nederland overeenkomsten gesloten, maar ook in Italië, Polen en België. In het laatstgenoemde land gaat het bijvoorbeeld om 11 nieuwe windparken met een totale capaciteit van 84 megawatt. Google heeft naar eigen zeggen in het afgelopen halfjaar overeenkomsten gesloten voor in totaal 'meer dan 700 megawatt'. Hiermee wil het bedrijf in 2025 in zijn datacenters in Polen en Italië eveneens 90 procent koolstofvrije energie realiseren, en 'de komende jaren' bijna 85 procent in België. Volgens Google is het doel om tegen 2030 net zoveel koolstofvrije energie af te nemen als zijn datacenters op uurbasis aan elektriciteit verbruiken.