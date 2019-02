Google-algoritmes voorspellen energieproductie windmolens een dag van tevoren

DeepMind, een zusterbedrijf van Google, stelt dat het kunstmatige intelligentie heeft ingezet bij een aantal windmolens in de VS. Daarmee kan 36 uur van tevoren worden voorspeld hoeveel energie er wordt geproduceerd. Dit zou de waarde van de windenergie verhogen.

De onderzoekers van DeepMind stellen dat ze in hun zoektocht naar een oplossing voor de onbetrouwbaarheid van windenergie vorig jaar begonnen zijn met het toepassen van deeplearning-algoritmes bij windmolens. Het gaat in totaal om zevenhonderd megawatt aan windenergiecapaciteit die geleverd wordt door molens ergens in het midden van de Verenigde Staten. Volgens de onderzoekers heeft de ai met succes voortijdig de output van energie voorspeld, tot 36 uur voorafgaand aan de daadwerkelijke energieproductie.

Dat is gedaan door het neurale netwerk te trainen op de breed beschikbare weersvoorspellingen en historische data over de windturbines. Op basis daarvan werd het systeem geconfigureerd om de hoeveelheid te genereren energie 36 uur van tevoren te voorspellen. Met het model kunnen vervolgens een dag van tevoren aanbevelingen worden gedaan om de energielevering aan het net per uur te optimaliseren. Volgens de onderzoekers is dat belangrijk, omdat energiebronnen die 'gepland' kunnen worden, en dus op een bepaald moment een bepaalde hoeveelheid stroom kunnen leveren, doorgaans waardevoller zijn voor het elektriciteitsnetwerk.

Volgens de onderzoekers wordt het algoritme momenteel nog verder verfijnd, maar heeft het nu al positieve resultaten opgeleverd. Ze stellen dat de 'waarde' van de windenergie met grofweg twintig procent is verbeterd ten opzichte van het standaardscenario waarbij geen voorspellingen zijn gedaan van de hoeveelheid te produceren stroom.