G Suite-klanten krijgen slimme grammaticacontrole in Google Documenten - update

Google heeft aangekondigd dat betalende klanten van de G Suite-applicaties voortaan de beschikking krijgen over een door ai aangedreven grammaticacontrole. Deze functie was tot nu toe alleen beschikbaar voor een selecte groep gebruikers met een Business-abonnement.

De nieuwe grammaticacontrole van G Suite helpt de gebruiker bij het corrigeren van vaak voorkomende typefouten, maar geeft volgens Google ook suggesties bij complexere taalregels, zoals het vervoegen van werkwoorden en het gebruik van het juiste voorzetsel. De functie werkt op basis van Googles eigen machine-translationtechnologie, waarbij de door ai gegenereerde grammaticaregels eerst door taalkundigen werden gecontroleerd.

De grammaticacontrole werkt op vergelijkbare wijze als de spellingcheck van G Suite. Als de gebruiker een fout maakt in een tekst, wordt de desbetreffende passage blauw onderlijnd. Er verschijnt vervolgens een contextueel menu waarin de gebruiker de aangereikte suggestie kan accepteren of afwijzen.

De slimme grammaticacontrole van Google werd vorig jaar al geïntroduceerd in G Suite, maar was toen uitsluitend beschikbaar voor een beperkte groep Business-klanten. De functie was standaard uitgeschakeld en kon alleen worden geactiveerd door de systeembeheerder van het bedrijf. Vanaf nu zit de door ai aangedreven grammaticacontrole standaard in G Suite Basic, Business en Enterprise.

Het is niet duidelijk of de slimme grammaticacontrole ook direct beschikbaar zal zijn in niet-Engelstalige markten. Tweakers heeft navraag gedaan bij Google Nederland, maar tot op heden is geen commentaar ontvangen.

Update, 10:09 uur: Google laat weten dat de nieuwe grammaticacontrole ook beschikbaar is voor Nederlandse en Belgische G Suite-klanten, maar dat de functie vooralsnog alleen de Engelse taal ondersteunt.