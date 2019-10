Google voegt '.new'-shortcuts toe aan Calendar-dienst

Google heeft een shortcut-functie voor zijn Calendar-dienst die toegevoegd. De functie werkt via webbrowsers. Gebruikers kunnen via .new-domeinen nieuwe afspraken of herinneringen inplannen in de app. De functie bestond al in G-Suite en Google Keep.

Voorheen moesten gebruikers eerst handmatig de Calendar-webpagina openen, om vervolgens een afspraak of herinnering in te plannen. Google komt nu met een nieuwe methode, waarmee gebruikers een aantal stappen kunnen overslaan. Gebruikers kunnen in hun webbrowser naar 'cal.new' of 'meeting.new' gaan, waarna ze een nieuwe afspraak kunnen inplannen in Googles agendadienst.

De shortcuts werden eerder al aan enkele andere Google-diensten toegevoegd. Zo kunnen gebruikers 'keep.new' in hun adresbalk intypen om snel een herinnering in de dienst te zetten. Via 'doc.new' kunnen gebruikers een nieuw document aanmaken in Google Docs. Dit werkt ook voor 'sheet.new', 'slide.new' en 'form.new'. De shortcuts werken op alle browsers. De domeinen werken ook op telefoons, maar dan blijft hij in de browser en stuurt gebruikers niet door naar een app.

Gmail ondersteunt nog geen .new-shortcuts, maar het is mogelijk dat Google in de toekomst een 'mail.new'-domein toevoegt. Deze domeinnaam is namelijk al geregistreerd door Google, maar verwijst vooralsnog alleen naar een besloten inlogpagina. Wanneer gebruikers proberen in te loggen, blijkt dat toegang niet mogelijk is. Google is het bezit van de .new-TLD, wat wil zeggen dat het bedrijf onbeperkte domeinen met .new-achtervoegsels creëren. In de toekomst zal Google dus ongetwijfeld .new-domeinen voor andere diensten aanmaken.