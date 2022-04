Google Docs, Slides en Sheets voor Android krijgen ondersteuning Office-files

De Android-versies van Google Docs, Slides en Sheets krijgen ondersteuning voor het rechtstreeks bewerken van Microsoft Office-bestanden, zoals .docx en .pptx. Momenteel moeten gebruikers dergelijke bestanden eerst omzetten naar een ander bestandsformaat.

Office-editing komt volgens Google beschikbaar voor 'alle G Suite-gebruikers en mensen met een persoonlijk Google-account'. Het bedrijf geeft wel aan dat het 'langer dan 15 dagen' kan duren voordat alle gebruikers toegang hebben tot de functie. In 2019 voegde Google dezelfde functionaliteit al toe aan de webversies van de apps.

Gebruikers kunnen met de functie Microsoft Office-bestanden openen en bewerken in Google Docs, Slides en Sheets. Ook het gezamenlijk bewerken van deze bestanden wordt ondersteund. Voorheen konden gebruikers ook al Office-documenten bewerken in de mobiele apps van Google, maar daarvoor moesten gebruikers het document eerst omzetten naar een bestandsformaat dat compatibel is met Google Docs, Sheets of Slides.

Met de toevoeging van deze nieuwe functionaliteit, staakt Google de ontwikkeling van QuickOffice. Deze app bood al ondersteuning voor Microsoft Office-bestanden, maar had beperkte functionaliteit ten opzichte van Docs, Sheets en Slides. Ook konden QuickOffice-gebruikers slechts beperkt samenwerken aan documenten, zo meldt Google.