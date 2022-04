'Samsung en SK Hynix staken per 15 september levering onderdelen aan Huawei'

Samsung en geheugenfabrikant SK Hynix staken vanaf 15 september de leveringen van halfgeleiderproducten aan Huawei. Dat stellen althans Koreaanse nieuwssites. Die datum komt voort uit eerder bekendgemaakte Amerikaanse exportbeperkende maatregelen.

Onder meer de Koreaanse site Chosun Biz maakt melding van de aankomende staking van leveringen. Het medium zegt zich te baseren op bronnen binnen de chipindustrie. De website zegt dat het onduidelijk is of de geheugenchips ook direct onderdeel zijn van de aankomende beperkingen. Deze stap vanuit Samsung en SK Hynix is vrij aannemelijk, omdat 14 september de laatste dag is voor de toegestane levering aan Huawei van chips waarbij Amerikaanse software of technologie is gebruikt. Inmiddels meldt Chosun Biz dat Samsung en SK Hynix bij het Amerikaanse handelsministerie een verzoek hebben ingediend om toch halfgeleiderproducten aan Huawei te mogen leveren.

Deze ontwikkelingen hangen samen met de beperking van chipleveringen aan Huawei. Het gaat om exportbeperkende maatregelen tegen Huawei, waarbij het draait om chipontwerpen die gemaakt zijn met Amerikaanse software en technologie. Deze maatregel werd halverwege mei bekendgemaakt en gaat over 120 dagen in, wat neerkomt op 15 september. Er kunnen wel uitzonderingen worden gemaakt en daar hebben Samsung en SK Hynix dus naar verluidt om gevraagd bij de Amerikaanse overheid.

In augustus scherpte de Amerikaanse overheid deze maatregel verder aan, door ook deals met derden te blokkeren. Dat moet het nog moeilijker maken voor Huawei om chips geleverd te krijgen die gemaakt zijn op basis van Amerikaanse technologie. Deze aanscherping is bedoeld om de omzeiling van de in mei bekendgemaakte maatregel te voorkomen. De VS denkt aan een scenario waarbij Huawei via derde bedrijven wellicht alsnog aan de chips zou kunnen komen.

De maatregel betekent dat het voor Huawei steeds lastiger wordt om chips te verkrijgen of te maken. Dat komt mede omdat de maatregel ook geldt voor dochterbedrijven als HiSilicon, dat de ontwerpen voor zijn Kirin-socs voor smartphones baseert op de Arm-architectuur. De maatregel treft ook TSMC, dat chips produceert voor Huawei. Het Taiwanese bedrijf gaf in juli al aan per 14 september te stoppen met de leveringen en was op 15 mei al gestopt met het in behandeling nemen van nieuwe chipbestellingen van Huawei en HiSilicon. Het Chinese bedrijf rest hierdoor weinig anders dan zich te wenden tot alternatieve leveranciers, zoals het Chinese SMIC. De Amerikaanse overheid overweegt SMIC echter ook op de Amerikaanse zwarte lijst te zetten. Volgens geruchten wil Huawei chips van MediaTek en Unisoc gaan gebruiken.

In aanvulling op de beperkingen ten aanzien van de chipleveringen, meldt Chosun Biz dat Samsung Display en LG Display een beleid hebben opgesteld om te stoppen met het leveren van premiumsmartphonepanelen aan Huawei. Panelen lijken hiermee ook onder de beperkingen te vallen, waarschijnlijk omdat er chips nodig zijn om de schermen aan te sturen en die chips vallen in ieder geval wel onder de exportbeperkingen. Samsung Display wilde geen commentaar geven op een verzoek van Reuters.