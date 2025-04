'TSMC stopt leveringen aan klant die chips doorsluisde naar Huawei'

TSMC is gestopt met het leveren van chips aan één van zijn klanten, nadat die partij chips door bleek te sluizen naar Huawei. Dat meldt Bloomberg. Daarmee werden mogelijk exportrestricties op geavanceerde chips naar China omzeild. Het is onbekend om welke klant het gaat.

TSMC zou halverwege oktober gestopt zijn met leveringen aan de klant in kwestie, zegt een ingewijde tegen Bloomberg. De chipmaker stopte hiermee nadat duidelijk werd dat de chips die voor dat bedrijf werden geproduceerd, in producten van Huawei gebruikt werden. TSMC heeft de Amerikaanse en Taiwanese overheid op de hoogte gesteld en 'onderzoekt de zaak grondig', zegt de bron van Bloomberg. Het is niet bekend waar het bedrijf is gevestigd en of de vermeende TSMC-klant namens Huawei handelde.

Eerder deze week gingen al berichten rond dat TSMC-chips werden gebruikt door Huawei. Het betrof de Ascend 910B, een AI-chip die bedoeld is voor datacenters en moet concurreren met Nvidia's H100-gpu. TechInsights, dat vaker onderzoek naar halfgeleiders doet, kwam sporen tegen dat de chip bij TSMC vandaan zou komen. Het zou één van de chiplets uit de Ascend 910B betreffen, zeiden bronnen eerder tegen Reuters.

De overheid van de Verenigde Staten zou momenteel onderzoek doen naar het voorval bij TSMC. Het Amerikaanse ministerie van Handel zegt tegen Bloomberg 'op de hoogte te zijn van mogelijke schendingen van Amerikaanse exportcontroles'. TSMC weigerde te reageren op vragen van dat persbureau en Huawei reageerde niet.

TSMC doet officieel al vier jaar geen zaken meer met Huawei. De chipmaker stopte in september 2020 met chipleveringen aan het Chinese bedrijf. De Chinese techgigant werd op een Amerikaanse zwarte lijst geplaatst door de toenmalige president Donald Trump. Ook de huidige president Joe Biden hanteert een streng China-beleid en heeft onder meer strengere regels opgesteld tegen de export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China.