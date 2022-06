'China kocht in 2020 voor 32 miljard dollar aan machines voor chipproductie'

China heeft vorig jaar voor 32 miljard dollar aan machines voor chipproductie ingekocht. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van een eigen analyse. Dit zou een stijging van 20 procent zijn ten opzichte van 2019. Ook de import van losse chips steeg fors.

De productieapparatuur is afkomstig uit Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Nederland en andere landen, schrijft Bloomberg. De machines zijn ingekocht door partijen als SMIC, een Chinese halfgeleiderfabrikant die onder andere werkt aan een 7nm-node. Volgens een rapport van SEMI was China in 2020 de grootste importeur van halfgeleiderproductiemachines.

De import van losse chips door China is ook aanzienlijk gestegen in 2020. Chinese bedrijven zouden grootschalig computerchips hebben ingekocht om voorraden aan te leggen, voordat de sancties van de VS ingingen. Daarmee zou de import van computerchips door China zijn gestegen naar 'bijna 380 miljard dollar'. Dat is goed voor achttien procent van China's totale importuitgaven in 2020, claimt Bloomberg.

Chinese bedrijven hopen zichzelf met dergelijke aankopen te beschermen tegen de sancties van de Verenigde Staten. De VS heeft de afgelopen jaren handelsverboden opgelegd aan verschillende Chinese bedrijven, waardoor Amerikaanse bedrijven geen zaken met dergelijke partijen mogen doen. Er geldt onder andere een handelsverbod voor smartphonefabrikant Huawei, waardoor het bedrijf sinds september geen chips meer kan laten produceren door TSMC. Ook SMIC is eind vorig jaar toegevoegd aan de 'zwarte lijst' van de Amerikaanse regering.

Op termijn hoopt China zijn eigen chips te kunnen produceren en daarbij minder afhankelijk te zijn van buitenlandse bedrijven. Het land is hier momenteel nog niet volledig toe in staat. China werkt al jaren toe naar onafhankelijkheid op technologisch gebied. In 2019 maakte de overheid land bekend dat de Chinese overheid ongeveer 26 miljard euro in de productie van halfgeleiders gaat investeren. Volgens het in 2015 gepresenteerde Made in China 2025-plan moet het land in dat jaar zo'n 70 procent van alle core-materialen voor high-tech producten op eigen bodem produceren. Bloomberg meldt dat China in maart een concreet economisch plan voor de komende vijf jaar onthult.