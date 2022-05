'R&D-uitgaven door chipfabrikanten bereikten recordhoogte in 2020'

Chipfabrikanten investeerden in 2020 een recordbedrag in onderzoek en ontwikkeling. Dat blijkt uit een rapport van onderzoekbureau IC Insights. Dergelijke uitgaven stegen in het afgelopen jaar met vijf procent naar 68,4 miljard dollar.

IC Insights voorspelt in zijn jaarlijkse McClean Rapport dat deze stijging in research and development-uitgaven de komende jaren zal doorzetten. Het onderzoekbureau verwacht dat chipproducenten dit jaar vier procent meer zullen investeren ten opzichte van 2020. Daarmee zouden de totale uitgaven in 2021 neerkomen op ongeveer 71,4 miljard dollar. Gemiddeld zouden R&D-uitgaven door halfgeleiderfabrikanten in de komende jaren met 5,8 procent stijgen, om in 2025 een totaal van 89,3 miljard dollar te bereiken.

Daarnaast blijkt dat bedrijven minder aan R&D lijken uit te geven in verhouding tot hun omzet. De totale R&D-uitgaven van 68,4 miljard dollar stonden gelijk aan 14,2 procent van de wereldwijde omzet uit halfgeleiders. Sinds 2000 kwam het slechts vijf keer voor dat fabrikanten minder dan het historische gemiddelde van 14,6 procent van de totale omzet investeerden in R&D. Dat gebeurde in 2000, 2010, 2017, 2018 en 2020. Volgens IC Insights komt dit echter niet doordat fabrikanten minder uitgeven, maar juist doordat de omzet uit chipproductie gedurende de afgelopen jaren fors is gestegen.

Intel investeerde het meest in R&D, maar voorsprong daalt

Volgens het onderzoekbureau gaf Intel in 2020 het meest uit aan onderzoek en ontwikkelingen, die in totaal 12,9 miljard dollar investeerde. Dat was goed voor 19 procent van alle R&D-uitgaven onder chipfabrikanten. In voorgaande jaren stond Intel ook aan kop. Een jaar geleden waren de investeringen van Intel nog goed voor 22 procent van alle R&D-uitgaven in de halfgeleidersector. IC Insights meldt daarbij dat dergelijke uitgaven van Intel in 2020 met vier procent daalden ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste daling van het bedrijf sinds medio de jaren '90, aldus het onderzoekbureau.

Samsung staat qua R&D-uitgaven voor zijn halfgeleiderdivisie op nummer twee, met een totaal van 5,6 miljard dollar. Het Zuid-Koreaanse bedrijf verhoogde zijn onderzoeksbudget met 19 procent gedurende 2020, die zijn budget onder andere inzette voor het ontwikkelen van zijn 5nm- en kleinere nodes. Dat deed het bedrijf in de hoop om te concurreren met marktleider TSMC, die op zijn beurt zijn uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling met 24 procent uitbreidde naar 3,7 miljard dollar.

De top tien R&D-investeerders bestond in 2020 uit Intel, Samsung, Broadcom, Qualcomm, Nvidia, TSMC, MediaTek, Micron, SK Hynix, en AMD. Daarbij zijn Nvidia en MediaTek respectievelijk één en twee plekken gestegen, naar plekken vijf en zeven. AMD staat momenteel op nummer tien qua R&D-uitgaven, terwijl het vorig jaar nog net buiten de top tien viel; in 2019 stond dat bedrijf op plek elf.